Лукашенко поручил определить "прозрачные правила игры" в сфере криптовалюты
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещании по вопросам развития сферы криптовалюты поручил определить прозрачные правила игры и механизмы контроля в данной сфере, сообщает БЕЛТА.
Говоря про развитие цифровых знаков, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларуси важно не упустить тренды и не потерять технологическое лидерство. "Задача государства в таких условиях - определить понятные, прозрачные правила игры и механизмы контроля в данной сфере. Это важно, поскольку это новое для страны направление, - сказал Президент. - Именно поэтому еще в 2023 году мною дан ряд поручений по обеспечению комплексного регулирования сферы цифровых знаков, криптовалют. Однако до сих пор согласованных документов у меня на столе нет".
Белорусский лидер обратил внимание, что сегодня деятельность по созданию, эмиссии и продаже-покупке токенов во многом регулируется Парком высоких технологий. "Понятно, что это происходит в рамках Декрета № 8 ("О развитии цифровой экономики" - Прим. ред.)", - добавил он.