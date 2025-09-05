Лукашенко поручил определить "прозрачные правила игры" в сфере криптовалюты

Говоря про развитие цифровых знаков, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларуси важно не упустить тренды и не потерять технологическое лидерство. "Задача государства в таких условиях - определить понятные, прозрачные правила игры и механизмы контроля в данной сфере. Это важно, поскольку это новое для страны направление, - сказал Президент. - Именно поэтому еще в 2023 году мною дан ряд поручений по обеспечению комплексного регулирования сферы цифровых знаков, криптовалют. Однако до сих пор согласованных документов у меня на столе нет".