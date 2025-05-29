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Лукашенко поручил отрегулировать правила предоставления арендного жилья
Вопрос предоставления арендного жилья должен стать одним из приоритетов на пятилетку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 29 мая на совещании с руководством Совета Министров, пишет БЕЛТА.
"Прежде чем начать на разговор, хочу еще раз напомнить вам о сути мероприятия. Это традиционное мероприятие, на котором мы рассматриваем наиболее актуальные вопросы жизни наших людей. Поэтому мы и проводим на уровне Президента подобные совещания, - отметил белорусский лидер. - Решения по данным вопросам принимаются Президентом в виде указа или распоряжения, а прорабатываются специалистами, членами правительства".
В повестку совещания включен ряд актуальных вопросов, по которым, как отметил Президент, необходимо принять взвешенные решения. Первый из них касается арендного жилья.
"Вопрос, который должен стать одним из приоритетов на пятилетку, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В будущем году мы выйдем к белорусам с проектом программы социально-экономического развития, который будет рассмотрен на Всебелорусском народном собрании. К этой встрече надо четко и понятно отрегулировать все положения: где, кто, насколько быстро и на каких условиях может претендовать на арендное жилье. И со временем приобрести его по желанию в собственность. Причем даже в рассрочку".
По словам главы государства, это особенно важно для небольших населенных пунктов (до 20 тыс. человек) и будет хорошим стимулом для людей.
"Принцип несложный: проработал определенное количество лет, допустим 10 или 15, без перерыва в организации, которая тебе предоставила жилье в аренду, тогда получаешь право выкупить его в собственность. Это принципиальный вопрос, по которому очень много дискуссий. И люди ставят перед нами этот вопрос, - сказал Президент. - То же с выкупом арендного жилья на селе, которое уже серьезно физически изношено, не соответствует санитарным и техническим требованиям. Странно, но сегодня у таких домов фактически нет хозяйской руки. С одной стороны - организация, на балансе которой они числятся. Она и должна проводить капитальный ремонт, как у нас это принято, один раз в 30 лет. С другой - наниматель, который живет, а в текущий ремонт вкладываться не спешит или же экономит. Потому что жилье-то не свое. Так и разваливается это жилье потихонечку".
По стране таких домов около трех-четырех тысяч. Ежегодно на их реновацию требуется более 10 млн руб. "А ведь у населения есть запрос: если продаст им это жилье, дом государство, они его отремонтируют. Но при этом нужны понятные условия. И мы их должны определить для людей", - потребовал Александр Лукашенко.
"Также есть мнение: достаточно провести разовую ревизию такого жилья (например, до 1 июля) и продавать только его. Для чего такие ограничения? Какая от них польза? Что будете делать с домами, которые продолжают ветшать и через год-другой по ним потребуются новые процедуры?" - обозначил ряд вопросов глава государства.
Он подчеркнул, что решения должны быть системными и одинаково приемлемыми для людей и экономики региона, особенно в контексте закрепления кадров.
"Может, дом целесообразно молодому специалисту где-то в медвежьем углу, как у нас говорят (хотя в Беларуси уже таких нет), и подарить. Даром отдать. Возможно, у кого-то есть альтернативное мнение, давайте обсудим. Я думаю, мы можем это обсудить. И еще. На данный момент вы предлагаете разделить эти вопросы на два указа. Не знаю. Специалисты здесь есть. Может быть, разумнее сделать один всеобъемлющий документ, и человеку, принимающему решение по данному вопросу, будет проще", - добавил белорусский лидер.