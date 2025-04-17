Лукашенко поручил привести в чувство "АМКОДОР" и ни в коем случае не загубить предприятие

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля во время принятия кадровых решений поручил привести в чувство предприятие "АМКОДОР" и ни в коем случае не загубить его, сообщает БЕЛТА.

Согласовывая назначение заместителя председателя Федерации профсоюзов Александра Щековича на должность главы администрации Советского района Минска, Президент поручил ему обратить особое внимание на "АМКОДОР" (одно из производств расположено на территории района).

"Я очень буду ждать твоего подключения. С "АМКОДОРом" у нас большие проблемы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"В целом", - уточнил глава администрации Президента Дмитрий Крутой.