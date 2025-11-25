3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Лукашенко поручил выработать стиль работы ВНС, который сохранится навсегда
Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания 25 ноября назвал самую большую опасность для ВНС в будущем, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что ВНС работает не первый год, но впервые к нему настолько пристальное внимание и по сути, и по форме. Поэтому надо вырабатывать стиль работы ВНС и Президиума ВНС, который сохранится навсегда, ориентировал белорусский лидер. Возможно, на его выработку потребуются годы, но приступать надо уже сейчас.
"Самое опасное для нас (люди это подметили, особенно специалисты), если ВНС (не сегодня, конечно) потом с другим Президентом начнет конфликтовать. Это беда. Никакого конфликта быть не должно. Поэтому, выстраивая по сути работу ВНС и его Президиума, надо делать так, чтобы каждый занимался своим делом", - подчеркнул Александр Лукашенко.