Лукашенко поручил выработать стиль работы ВНС, который сохранится навсегда

Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания 25 ноября назвал самую большую опасность для ВНС в будущем, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что ВНС работает не первый год, но впервые к нему настолько пристальное внимание и по сути, и по форме. Поэтому надо вырабатывать стиль работы ВНС и Президиума ВНС, который сохранится навсегда, ориентировал белорусский лидер. Возможно, на его выработку потребуются годы, но приступать надо уже сейчас.