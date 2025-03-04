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Лукашенко поручил заняться обновлением электросетей в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обновить в Беларуси электросети. Об этом он заявил, обращаясь к вновь назначенному министру энергетики Алексею Кушнаренко, сообщила БЕЛТА.
"Нам надо продолжить мероприятия по подготовке к строительству республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов. Мы об этом не единожды говорили. Не буду конкретизировать. Самое главное - обновлять электросетевую инфраструктуру с учетом возрастающего спроса населения и реального сектора экономики на электроэнергию. Это 5,7 тыс. км электросетей. Это важнейшее направление. Это связано с людьми, это электромобили, это наше все", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что если высоковольтные сети более-менее в порядке, то на остальные сети надо обратить более пристальное внимание. "Чтобы не произошло с этими сетями пониже, как это было в Гомельской области после урагана, - сказал он. - Поэтому нам надо эти 5,7 тыс. электросетей и полторы тысячи населенных пунктов - там надо подать нормальное электричество".