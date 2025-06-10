Лукашенко посетит Национальную киностудию "Беларусьфильм"

Как информировала БЕЛТА, в марте текущего года Александр Лукашенко согласовал назначение генеральным директором "Беларусьфильма" Дмитрия Семенова. А в декабре 2024 года, назначая Руслана Чернецкого министром культуры, назвал позорищем то, что происходит в белорусском кинематографе. "Из всех искусств для нас важнейшим является кино. И то, что происходит в нашем кинематографе, это просто позорище. Это недопустимо. Мы скатились, мы стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьезное внимание кинематографу. Не скажу, что мы в этом не заинтересованы, но почему-то все хотят иметь деньги, но на выходе не хотят согласиться с тем, что надо иметь хороший фильм, картину хорошую. Обратите на это самое серьезное внимание", - поручил тогда глава государства.