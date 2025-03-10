Лукашенко послам: Политика миролюбия, добрососедства, честности предопределена белорусской историей

День большой дипломатии в Минске - послы иностранных государств вручили Президенту верительные грамоты. С этого момента главная задача дипломатов - расширение связей между странами. Александр Лукашенко отметит, что Беларусь открыта для всех, кто приходит к нам с уважением и желанием работать, а не выстраивать барьеры.

Наша внешняя политика настроена на созидание. Торговля, совместные проекты, общая безопасность - это то, что готов предлагать официальный Минск союзникам.

Вручение верительных грамот, во-первых, очень красивая церемония. Послы прибывают в национальных костюмах, во Дворце Независимости под процедуру отведен отдельный зал, есть четкая хронология события. А во-вторых, в дипмире это международный политический акт, суть которого сводится к тому, что послу можно верить, отсюда и верительные, и что дипломат приступает к своим непосредственным обязанностям.

Питер Мутуку Матуки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кении в России и Беларуси по совместительству:

"Я здесь для того, чтобы сделать отношения между нашими странами прочнее. Президент Беларуси прилетал в Кению, мы смогли оценить все возможности партнерства с вашей страной. Например, мы очень заинтересованы в вашем сельском хозяйстве - машинах и технологиях".

Работа послов (сейчас это мировая практика, так было всегда) - экономика. Продавать и искать точки интереса для совместных производств на максимально высоком уровне. Политически это всегда поддерживается. Как страна-хозяйка Беларусь может предложить многое, но именно послы видят далекую перспективу, отталкиваясь от потребностей и культурного кода своей страны.

Беларусь и Индия: перспективы отношений

Ашок Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

"Наш премьер-министр сразу поздравил вашего Президента с победой на выборах. Наши политические отношения развиваются действительно хорошо. Я вижу свою миссию в том, чтобы укрепить этот союз".

Для справки: в совокупном отношении в Кении и Индии живут почти 1,5 млрд человек. Это огромный рынок для экспортно ориентированной Беларуси. Президент в этом вопросе выстраивает стратегические отношения, в том числе и с европейскими партнерами.

Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти стран

Всего верительные грамоты принесут послы 9 государств: Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Грузии, Индии, Кении, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Пакистана. Президент обозначит свою уверенность в том, что дипломатическая работа будет способствовать сближению народов, а послы увидят нашу страну такой, какая она есть в действительности.

"Вопреки западным стереотипам мы успешно развиваемся. Несмотря на оказываемое давление извне, всесторонне повышаем свой потенциал, предлагаем нашим друзьям и партнерам все самое лучшее, наработанное десятками лет, в науке, образовании, здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси этот год начался с важной политической кампании - выборов главы государства, на которых избиратели убедительно высказались за продолжение курса на построение сильного, независимого, социально ориентированного государства.

"Мы называем его государством для народа, желающим жить в мире, согласии со всеми странами независимо от их величины, позиции в мировых рейтингах или места на карте. Это и есть суть нашей внешней политики, наших подходов к выстраиванию отношений с соседями и географически удаленными от нас странами", - заявил Президент.

"Поверьте, там, где нам не предъявляют ультиматумы, где не диктуют условия, где мы видим совпадение взглядов и представлений, не помешает ни расстояние, ни разные вероисповедания или культурные традиции, чтобы договориться, - отметил глава государства.

Тем более это должно быть просто с государствами с общей историей. Из представителей этого состава дипмиссии - это Грузия. Около 14 тыс. грузин сражались за освобождение Беларуси. Разве это недостаточная цифра, чтобы уважать общую историю.

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Гиорги Саганелидзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси:

"Есть взаимное понимание, что нужно сближать наши народы, которые очень положительно относятся друг к другу, нужно развивать сотрудничество. Времена непростые, и нужно находить точки соприкосновения".

"За все предыдущие века свой лимит войн и турбулентности белорусы исчерпали", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что в этом году отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, которая унесла жизнь каждого третьего гражданина и повлекла фатальные разрушения большей части территории и экономики Беларуси. В 1945 году благодаря советскому народу был разгромлен фашизм, все народы Европы смогли вздохнуть свободно и начать возвращение к мирной жизни. В знак международного признания вклада белорусского народа в самоотверженную борьбу с нацизмом Беларусь вошла в число стран - учредительниц ООН.

Он также рассказал, что в Беларуси проводятся масштабные исследования по выявлению преступлений нацистов и их пособников. И те факты, которые открываются, заставляют по-новому осознать истинную глубину и масштабы Великой Отечественной войны.

"Поэтому на всех уровнях мы ежедневно ведем работу, чтобы исключить любые разногласия в обществе, поддерживаем межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, никому не угрожаем, но при этом укрепляем экономические основы и обороноспособность нашего государства", - отметил Президент.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь выступает за мирное решение любых конфликтов дипломатическим путем и прилагает значительные усилия для скорейшего урегулирования вооруженного противостояния в соседней Украине и других горячих точках. Свидетельством тому являются белорусские инициативы по построению равной и неделимой архитектуры безопасности, в том числе на евразийском пространстве, проведению всеобъемлющего диалога в духе конференции в Сан-Франциско в 1945 году, результатом которой стала разработка и согласование Устава ООН.

Подтверждает это Беларусь и на международных площадках. Это одна из причин поддержки нашей страны большими игроками. Официальный Минск идет строить, торговать, созидать, это знают все.

"Индия не просто наш давний друг и партнер. Мы стремимся выйти с вашей страной на стратегический уровень отношений", - сказал глава государства.

При поддержке Нью-Дели в 2024 году Минск стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и получил статус страны - партнера БРИКС. "Мы очень признательны руководству Индии за эти шаги", - заявил Александр Лукашенко.

Динамика развития отношений с африканскими странами

Африканские страны знают Александра Лукашенко. Визиты в Зимбабве, Экваториальную Гвинею и Кению дали и торговый результат в моменте, и пролонгированный: все больше стран континента интересуются, что может дать Минск.

Беларусь рассматривает Кению как опорную точку в Восточной Африке. Александр Лукашенко возобновил приглашение Президенту Уильяму Руто посетить Беларусь в удобное для него время.

Лаос и Малазия - перспективные партнеры на Востоке. Александр Лукашенко встречался на полях БРИКС в Казани с Тхонлунгом Сисулитом - лидером Лаоса. Уже тогда было обозначено, что Беларусь видит в Лаосе опорную точку на всем Юго-Востоке Азии. Отдельным пунктом в этом направлении рассматривается Пакистан

"Мы очень высоко ценим Пакистан как надежного партнера в Южной Азии и вообще в мусульманском мире. Итогом моего недавнего визита в Исламабад стали договоренности по многим перспективным направлениям. Белорусская сторона готова неукоснительно выполнять все взятые на себя обязательства, тесно координируя действия с пакистанской стороной", - сказал глава государства.

В Беларуси высоко ценят всех, кто приезжает работать на благо двух стран - общий тон разговора с послами. Комфортные условия Беларусь гарантирует. В завершении церемонии - бокал шампанского или воды - тоже част протокола.