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Лукашенко потребовал организовать в Международном выставочном центре постоянную экспозицию
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал организовать в минском МВЦ постоянную экспозицию. Об этом он заявил 8 мая на открытии Международного выставочного центра в Минске, сообщает БЕЛТА.
Прибыв к выставочному центру, глава государства сделал чиновникам замечание: "Я так понял, что вы меня не совсем правильно поняли. Это должна быть постоянно действующая выставка. Базовая выставка здесь будет всегда. Чтобы пришли (особенно молодежь, ты-то знаешь, что мы делаем) и ахнули, что мы умеем делать. А не то что временно выставили, убрали - здание пустует. Этого быть не должно".
Президент отметил, что на площадке выставочного центра также будут проводиться и временные выставки, но постоянная экспозиция должна здесь быть обязательно. "Чтобы она была открыта и люди в любой момент могли прийти и посмотреть, что мы делаем, чего мы достигли. Как музей достижений нашего народа - такая была задумка, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Каждое предприятие должно показать себя наилучшим образом".