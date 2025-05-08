Лукашенко потребовал организовать в Международном выставочном центре постоянную экспозицию

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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал организовать в минском МВЦ постоянную экспозицию. Об этом он заявил 8 мая на открытии Международного выставочного центра в Минске, сообщает БЕЛТА.

Прибыв к выставочному центру, глава государства сделал чиновникам замечание: "Я так понял, что вы меня не совсем правильно поняли. Это должна быть постоянно действующая выставка. Базовая выставка здесь будет всегда. Чтобы пришли (особенно молодежь, ты-то знаешь, что мы делаем) и ахнули, что мы умеем делать. А не то что временно выставили, убрали - здание пустует. Этого быть не должно".