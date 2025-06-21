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Лукашенко поздравил АТЦ СНГ с 25-летием со дня образования
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления коллективу Антитеррористического центра государств - участников СНГ по случаю 25-летия со дня образования. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
"Время подтвердило правильность принятого четверть века назад решения о создании мощной, эффективной структуры для защиты стран Содружества Независимых Государств от разного рода террористических угроз. Благодаря большому, кропотливому труду и высокому профессионализму действующих сотрудников центра и ветеранов за эти годы выработаны единые подходы и действенные механизмы взаимодействия компетентных органов и специальных служб государств Содружества в борьбе с терроризмом", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что сегодня есть все возможности для усиления общего экспертного, научного и информационно-аналитического потенциала, а также для того, чтобы еще более интенсифицировать информационный обмен и консолидировать совместные усилия по сохранению мира и безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств.
"Убежден, что в условиях, когда в мире постоянно растет геополитическая нестабильность и возникают новые гибридные угрозы, значение и роль Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств будет только возрастать", - подчеркнул Президент.
Глава государства пожелал руководству и сотрудникам Антитеррористического центра крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых профессиональных успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества на благо наших стран и народов.