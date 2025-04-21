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Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Положенный в основу жизни белорусского народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия. Только с опорой на собственные силы и таланты мы построили независимое и успешное государство. В год 80-летия Великой Победы с особой теплотой и признательностью обращаемся к ветеранам войны и труженикам тыла, ко всем, кто восстанавливал страну из руин. Благодаря вашим героизму и самоотверженности сегодня мы строим конкурентную экономику, укрепляем политическую стабильность, в мире и гармонии передаем накопленный опыт молодому поколению", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что успехи во всех сферах - от промышленности и образования до сельского хозяйства и медицины - это результат ежедневных усилий и преданности своему делу каждого белоруса.
"Искренне благодарен вам за вклад в процветание нашего Отечества. Желаю всем добра и благополучия. Пусть жизнь будет наполнена вдохновением и новыми свершениями", - выразил пожелания Президент.