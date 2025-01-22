Лукашенко поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы страны с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"На современном этапе развития нашего государства перед вами стоят важнейшие задачи: быть надежным форпостом в представлении экономических интересов Беларуси, ее экспортного потенциала, привлекать инвестиции и новейшие технологии, последовательно расширять за рубежом круг наших партнеров и единомышленников, убедительно доказывать оппонентам всю бесперспективность любого давления на нашу страну, помогать соотечественникам в сложных ситуациях за границей, всемерно способствовать укреплению мира и безопасности", - говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность в том, что дипломаты как истинные профессионалы и государственники достойно справятся с этой ответственной миссией.