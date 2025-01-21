Лукашенко поздравил инженерные войска с профессиональным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов инженерных войск Вооруженных Сил с профессиональным праздником - Днем инженерных войск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Боеспособность армии, ее победы и поражения во многом определяются выучкой, технической оснащенностью и стойкостью инженерных войск. Именно так было в годы Великой Отечественной войны, когда военные инженеры, приближая Победу, под обстрелами и бомбежками оборудовали позиции, устанавливали минные поля, наводили переправы, - говорится в поздравлении. - Столь же самоотверженно воины-инженеры участвовали в послевоенном восстановлении народного хозяйства, ликвидации последствий стихийных бедствий и чернобыльской катастрофы".

Глава государства отметил, что военные инженеры и сейчас успешно выполняют ответственные задачи по обезвреживанию взрывоопасных предметов, предотвращению угроз природного характера, обеспечивая безопасную жизнь граждан страны.

"Убежден, что инженерные войска Вооруженных Сил Республики Беларусь, оснащенные современными вооружением и техникой, и впредь будут надежным звеном обеспечения военной безопасности белорусского государства, мира и стабильности в нашем обществе", - подчеркнул Александр Лукашенко.