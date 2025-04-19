Лукашенко поздравил коллектив Дипсервиса с 30-летием учреждения

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив государственного учреждения "Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций "Дипсервис" с 30-летием со дня его образования. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Учреждение неизменно на высоком профессиональном уровне обеспечивает благоприятные условия для полноценной работы дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в нашей стране. Своей деятельностью Дипсервис вносит большой вклад в укрепление международных отношений с другими государствами, развивает культурные связи, знакомит с богатыми традициями белорусского народа, его историей и культурой", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня Дипсервис - лидер на рынке предоставления услуг официальным делегациям иностранных государств по размещению и проживанию. "Эта заслуга вашего трудового коллектива, который успешно решает поставленные перед ним задачи", - подчеркнул Президент.