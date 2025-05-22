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Лукашенко поздравил коллектив Минской областной детской клинической больницы с 50-летием учреждения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Минской областной детской клинической больницы с 50-летием со дня основания учреждения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"В этих стенах создавалась история педиатрической службы Минщины, формировались традиции и развивались компетенции. Вы прошли достойный путь - от специализированного отделения до многопрофильного клинического стационара. Признателен всем, кто вложил в развитие Минской областной детской клинической больницы частичку души, качественно и ответственно выполняя свою работу, создавая атмосферу доверия и заботы, в которой так нуждаются маленькие пациенты", - говорится в поздравлении.
"Этот юбилей вы встречаете, опираясь на прочный фундамент для дальнейшего роста: накопленный опыт, успешно внедренные новейшие технологии и людей - настоящих профессионалов своего дела. Пусть и впредь ваши достижения служат одной из важнейших целей развития государства - укреплению здоровья подрастающего поколения", - пожелал Президент.