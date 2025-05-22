Лукашенко поздравил коллектив Минской областной детской клинической больницы с 50-летием учреждения

"В этих стенах создавалась история педиатрической службы Минщины, формировались традиции и развивались компетенции. Вы прошли достойный путь - от специализированного отделения до многопрофильного клинического стационара. Признателен всем, кто вложил в развитие Минской областной детской клинической больницы частичку души, качественно и ответственно выполняя свою работу, создавая атмосферу доверия и заботы, в которой так нуждаются маленькие пациенты", - говорится в поздравлении.