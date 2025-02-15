Лукашенко поздравил коллектив СОАО "Коммунарка" со 120-летним юбилеем со дня образования фабрики

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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления работникам и ветеранам СОАО "Коммунарка" в связи со 120-летием со дня образования легендарной фабрики. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"С 1905 года пройден огромный путь от маленькой кофейни до флагмана кондитерской отрасли независимой Беларуси, продукцию которого высоко ценят в нашей стране и далеко за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Использование экологически чистого натурального сырья, эффективное внедрение современных технологий, создание необычных рецептов и оригинальных вкусовых сочетаний позволяют фабрике расширять рынки сбыта и завоевывать новых поклонников, констатировал глава государства.

"Неудивительно, что именно сладкая продукция "Коммунарки" в числе первых среди предприятий республики удостоена высшей награды - Государственного знака качества, который стал символом всенародного признания вашей работы", - отметил Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что целеустремленный и инициативный коллектив фабрики приложит все силы для выполнения задач, стоящих перед кондитерской промышленностью.