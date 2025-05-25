Лукашенко поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II c Днем Независимости

От имени белорусского народа и себя лично Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II c национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что под руководством Абдаллы II королевство успешно двигается по пути стабильного развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на международной арене.

"Теплые отношения и взаимопонимание между народами Беларуси и Иордании являются прочным фундаментом для расширения двусторонних связей в различных отраслях", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил готовность к совместной работе по всем направлениям сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.