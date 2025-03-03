Лукашенко поздравил народ Болгарии с национальным праздником - Днем Освобождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко принес поздравления народу Болгарии с национальным праздником - Днем Освобождения, который олицетворяет героизм и мужество многих поколений болгар, их стремление к самоопределению и отстаиванию национальных интересов, построению собственной государственности.

Об этом проинформировала БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В Беларуси всегда воспринимали Болгарию как важного европейского партнера с близкими ценностями и менталитетом, - говорится в поздравлении. - Минск и сегодня остается верным своим убеждениям, готовым к мирному созидательному диалогу с Софией на основе уважения и равноправия".

Глава государства выразил уверенность в том, что обе страны могут найти пути для возобновления полноценных отношений, а белорусы и болгары продолжат вместе работать и дружить, тем самым содействуя взаимопониманию на Европейском континенте.