Лукашенко поздравил народ Финляндии с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко принес поздравления народу Финляндии с Днем независимости. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В многолетней истории отношений между нашими странами безусловную ценность имеют периоды конструктивного сотрудничества. Именно за время взаимодействия, а не ограничений добыт ценный клад человеческих контактов, развивались связи между предприятиями и учреждениями, происходил обмен опытом, реализованы проекты в сферах сельского хозяйства, деревообработки, транспорта и логистики, образования и культуры", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что возвращение Минска и Хельсинки к полноценному диалогу в нынешних условиях - это не догма и не политическая декларация, а продиктованная современными обстоятельствами необходимость, требование обоих народов, которые хотят жить в мире и согласии.

"Беларусь готова к возобновлению двустороннего взаимодействия с Финляндией и расширению его спектра с учетом председательства вашей страны в ОБСЕ в следующем году, - отметил Президент. - Надеюсь, Хельсинки, как и 50 лет назад, будут способствовать возвращению организации функциональных понятий, из которых складывается ее название - безопасность и сотрудничество".