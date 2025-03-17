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Лукашенко поздравил народ Ирландии с национальным праздником - Днем святого Патрика
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Ирландии по случаю национального праздника - Дня святого Патрика. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылась на пресс-службу белорусского лидера.
"Наши страны, несмотря на разное историческое и культурное наследие, имеют то, что их объединяет, - бережное отношение к традициям, стремление сохранить свою уникальность, уважение к другим культурам. Убежден, что на этом фундаменте мы способны восстановить плодотворное белорусско-ирландское сотрудничество и дружественные отношения ради дальнейшего развития и процветания обоих государств", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал всем ирландцам добра, успехов, счастья и уверенности в завтрашнем дне.