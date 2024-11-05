Лукашенко поздравил Нетумбо Нанди-Ндаитву с победой на выборах президента Намибии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Нетумбо Нанди-Ндаитву с победой на президентских выборах в Намибии. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Результаты голосования свидетельствуют о высоком уровне доверия соотечественников курсу развития страны, который проводится партией "Народная организация Юго-Западной Африки" и Нетумбо Нанди-Ндаитвой лично, обратил внимание белорусский лидер.

В Беларуси, по словам Президента, с теплотой вспоминают ее официальный визит в октябре 2016 года в качестве заместителя премьер-министра - министра международных отношений и сотрудничества Намибии.

"Уверен, что с Вашим знанием возможностей белорусской экономики, личным участием и большим политическим опытом мы сумеем вывести межгосударственный диалог на качественно новый уровень", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства подтвердил заинтересованность в трансформации значительного потенциала двустороннего партнерства, в том числе в таких отраслях, как промышленность, механизация сельского хозяйства, продовольственная безопасность, наука и образование, в совместные взаимовыгодные проекты.

"Буду рад встретиться с Вами для обсуждения путей активизации белорусско-намибийского сотрудничества", - отметил Президент.