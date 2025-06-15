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Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Ваше Превосходительство, дорогой друг, примите мои самые теплые поздравления с днем рождения. Под Вашим чутким руководством Китайская Народная Республика стала одним из ключевых игроков на международной арене, занимает лидирующие позиции в списке крупнейших индустриальных государств, обладает огромными валютными резервами и колоссальным научно-техническим потенциалом. Ваше стратегическое видение имеет важное значение в формировании глобальной повестки, поддержании мира и стабильности на обширном евразийском пространстве", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что в текущем году Китай подводит итоги 14-й пятилетки, завершает государственную программу "Сделано в Китае", работает над созданием документа, определяющего новый курс социально-экономического развития страны на ближайшую перспективу.
"Следуя проложенному Вами пути, Китай, несомненно, реализует все намеченные цели", - подчеркнул Президент.
"Сегодня отношения между Минском и Пекином выстраиваются в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, а межгосударственное сотрудничество уверенными темпами переходит от преимущественно торгово-экономической к технологической кооперации. Пользуясь случаем, позвольте выразить благодарность за личное внимание, которое Вы уделяете укреплению белорусско-китайского взаимодействия и продвижению совместных проектов. От всей души желаю Вашему Превосходительству здоровья, счастья, благополучия и успехов в решении государственных задач", - говорится в поздравлении.