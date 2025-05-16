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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Благодаря Вашему умелому руководству дружественный Казахстан сегодня успешно решает ключевые задачи по обеспечению устойчивого экономического роста и комплексной модернизации политической системы. Еще более заметным становится вклад Астаны в реализацию международной повестки дня", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Минске высоко ценят теплые отношения, сложившиеся между двумя странами, и придают особое значение их дальнейшему развитию.

"Уверен, принципы взаимного доверия и равноправия, присущие белорусско-казахстанскому многоформатному диалогу, будут и впредь служить надежным фундаментом для укрепления двустороннего партнерства", - подчеркнул Президент.