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Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Благодаря Вашему умелому руководству дружественный Казахстан сегодня успешно решает ключевые задачи по обеспечению устойчивого экономического роста и комплексной модернизации политической системы. Еще более заметным становится вклад Астаны в реализацию международной повестки дня", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что в Минске высоко ценят теплые отношения, сложившиеся между двумя странами, и придают особое значение их дальнейшему развитию.
"Уверен, принципы взаимного доверия и равноправия, присущие белорусско-казахстанскому многоформатному диалогу, будут и впредь служить надежным фундаментом для укрепления двустороннего партнерства", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма и новых свершений на благо Казахстана и его граждан.