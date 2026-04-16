Лукашенко поздравил Президента Сирии с национальным праздником - Днем эвакуации

Дворец Независимости в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с национальным праздником - Днем эвакуации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Подтверждаю заинтересованность Минска в продолжении дружественного диалога с Дамаском и поступательном развитии межгосударственного взаимодействия на основе уважения и учета национальных интересов", - говорится в поздравлении.

"Убежден, что совместными усилиями мы сумеем определить перспективные направления дальнейшего двустороннего партнерства, выработать ряд взаимовыгодных проектов, скоординировать позиции на международных площадках", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Ахмеду аш-Шараа крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а сирийскому народу - благополучия и процветания.

