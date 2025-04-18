Лукашенко поздравил Президента Зимбабве и братский народ этой страны с 45-летием независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву и братский народ этой страны с 45-летием независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Проявив непоколебимое мужество и патриотизм в самоотверженной борьбе против колониального режима, зимбабвийцы добыли свободу и открыли новую эпоху в истории своего государства, которое сегодня является одним из наиболее прогрессивных в Африке. В Республике Беларусь Вас, непосредственного участника национально-освободительного движения, знают как преданного патриота, который заботится о благополучии граждан. Под Вашим мудрым руководством Республика Зимбабве планомерно развивает экономику, целенаправленно повышает уровень и качество жизни людей, успешно содействует решению вопросов региональной безопасности и глобального порядка, активно расширяет внешнеполитические связи", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Минск и Хараре эффективно взаимодействуют и поддерживают друг друга на политическом уровне, укрепляют гуманитарные связи, реализуют ряд совместных проектов.