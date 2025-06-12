Лукашенко поздравил Путина с Днем России

"Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Ее многовековая история полна великих свершений и побед, которыми российский народ может по праву гордиться, - говорится в поздравлении. - На международной арене ваша страна твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета. Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей".