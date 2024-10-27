Лукашенко поздравил всех причастных с Днем автомобилиста и дорожника

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с Днем автомобилиста и дорожника работников и ветеранов этой сферы, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Беларусь всегда славилась своими дорогами: современными, удобными и качественными. "Мы привыкли к бесперебойной работе транспорта и благоустроенной придорожной инфраструктуре. Без этого уже невозможно представить себе повседневную жизнь наших людей и дальнейшее развитие городов и регионов, - обратил внимание он. - Достигнутое является результатом постоянного труда многотысячного коллектива работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства - профессионалов, обеспечивающих своевременную доставку пассажиров и грузов, круглосуточную работу дорожных служб".

Президент констатировал, что государство уделяет сфере автомобильных перевозок самое пристальное внимание: строятся и поддерживаются в надлежащем виде республиканские магистрали и местные дороги, внедряются передовые технологии по ремонту мостов и путепроводов.

"Убежден, что и в дальнейшем ваши знания, опыт и ответственность позволят успешно решать стоящие перед транспортным комплексом масштабные задачи", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер пожелал автомобилистам и дорожникам, а также их родным и близким крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и мирного неба над головой.

Поздравление Президента с Днем автомобилиста и дорожника

Работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем автомобилиста и дорожника.

Беларусь всегда славилась своими дорогами: современными, удобными и качественными. Мы привыкли к бесперебойной работе транспорта и благоустроенной придорожной инфраструктуре. Без этого уже невозможно представить себе повседневную жизнь наших людей и дальнейшее развитие городов и регионов.

Достигнутое является результатом постоянного труда многотысячного коллектива работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства - профессионалов, обеспечивающих своевременную доставку пассажиров и грузов, круглосуточную работу дорожных служб.

Государство уделяет сфере автомобильных перевозок самое пристальное внимание: строятся и поддерживаются в надлежащем виде республиканские магистрали и местные дороги, внедряются передовые технологии по ремонту мостов и путепроводов.

Убежден, что и в дальнейшем ваши знания, опыт и ответственность позволят успешно решать стоящие перед транспортным комплексом масштабные задачи.

В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и мирного неба над головой.