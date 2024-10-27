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Лукашенко поздравил всех причастных с Днем автомобилиста и дорожника
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с Днем автомобилиста и дорожника работников и ветеранов этой сферы, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что Беларусь всегда славилась своими дорогами: современными, удобными и качественными. "Мы привыкли к бесперебойной работе транспорта и благоустроенной придорожной инфраструктуре. Без этого уже невозможно представить себе повседневную жизнь наших людей и дальнейшее развитие городов и регионов, - обратил внимание он. - Достигнутое является результатом постоянного труда многотысячного коллектива работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства - профессионалов, обеспечивающих своевременную доставку пассажиров и грузов, круглосуточную работу дорожных служб".
Президент констатировал, что государство уделяет сфере автомобильных перевозок самое пристальное внимание: строятся и поддерживаются в надлежащем виде республиканские магистрали и местные дороги, внедряются передовые технологии по ремонту мостов и путепроводов.
"Убежден, что и в дальнейшем ваши знания, опыт и ответственность позволят успешно решать стоящие перед транспортным комплексом масштабные задачи", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Белорусский лидер пожелал автомобилистам и дорожникам, а также их родным и близким крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и мирного неба над головой.
Поздравление Президента с Днем автомобилиста и дорожника
Работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем автомобилиста и дорожника.
Беларусь всегда славилась своими дорогами: современными, удобными и качественными. Мы привыкли к бесперебойной работе транспорта и благоустроенной придорожной инфраструктуре. Без этого уже невозможно представить себе повседневную жизнь наших людей и дальнейшее развитие городов и регионов.
Достигнутое является результатом постоянного труда многотысячного коллектива работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства - профессионалов, обеспечивающих своевременную доставку пассажиров и грузов, круглосуточную работу дорожных служб.
Государство уделяет сфере автомобильных перевозок самое пристальное внимание: строятся и поддерживаются в надлежащем виде республиканские магистрали и местные дороги, внедряются передовые технологии по ремонту мостов и путепроводов.
Убежден, что и в дальнейшем ваши знания, опыт и ответственность позволят успешно решать стоящие перед транспортным комплексом масштабные задачи.
В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и мирного неба над головой.
Александр Лукашенко,
27 октября 2024 года.
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