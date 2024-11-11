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Лукашенко: Праздник Рождества вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию
Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Рождеством Христовым. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента.
"Этот праздник проникнут любовью к Богу, праведностью и состраданием. Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию, - говорится в поздравлении. - Рождество наполняет наши души радостью, дарит надежду на исполнение заветных желаний. Собираясь в кругу родных и близких людей, мы делимся самым важным и сокровенным, задумываемся о вечных, непреходящих истинах и смыслах".
Александр Лукашенко пожелал всем соотечественникам крепкого здоровья, добра и взаимопонимания: "Пусть этот светлый день станет источником духовных сил для новых свершений и открытий".
Поздравление Президента православным христианам Беларуси с Рождеством
Президент Республики Беларусь
Православным христианам Беларуси
Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым.
Этот праздник проникнут любовью к Богу, праведностью и состраданием. Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию.
Рождество наполняет наши души радостью, дарит надежду на исполнение заветных желаний. Собираясь в кругу родных и близких людей, мы делимся самым важным и сокровенным, задумываемся о вечных, непреходящих истинах и смыслах.
Пусть этот светлый день станет источником духовных сил для новых свершений и открытий.
Желаю вам крепкого здоровья, добра и взаимопонимания.
Александр Лукашенко
7 января 2025 года.
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