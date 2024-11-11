Лукашенко: Праздник Рождества вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию

Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Рождеством Христовым. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Этот праздник проникнут любовью к Богу, праведностью и состраданием. Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию, - говорится в поздравлении. - Рождество наполняет наши души радостью, дарит надежду на исполнение заветных желаний. Собираясь в кругу родных и близких людей, мы делимся самым важным и сокровенным, задумываемся о вечных, непреходящих истинах и смыслах".

Александр Лукашенко пожелал всем соотечественникам крепкого здоровья, добра и взаимопонимания: "Пусть этот светлый день станет источником духовных сил для новых свершений и открытий".

Поздравление Президента православным христианам Беларуси с Рождеством

Президент Республики Беларусь

Православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот праздник проникнут любовью к Богу, праведностью и состраданием. Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию.

Рождество наполняет наши души радостью, дарит надежду на исполнение заветных желаний. Собираясь в кругу родных и близких людей, мы делимся самым важным и сокровенным, задумываемся о вечных, непреходящих истинах и смыслах.

Пусть этот светлый день станет источником духовных сил для новых свершений и открытий.

Желаю вам крепкого здоровья, добра и взаимопонимания.

Александр Лукашенко