Лукашенко предложил активизировать сотрудничество между ЕАЭС и Сообществом развития Юга Африки

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает активизировать сотрудничество между ЕАЭС и Сообществом развития Юга Африки. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров в Минске с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой, сообщает БЕЛТА .

"В этом году Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе, Зимбабве - в Сообществе развития Юга Африки (торгово-экономический союз стран юга Африки - прим. ред.). Мы готовы использовать свое особое положение для активизации сотрудничества между этими интеграционными блоками и упрощения условий взаимной торговли. Конечно, в соответствии с действующими правовыми процедурами", - сказал глава государства.