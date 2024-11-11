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Лукашенко предложил метростроевцам делать станции проще, но больше
Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует метростроевцев на простоту и функциональность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия нового участка третьей линии Минского метрополитена, пишет БЕЛТА.
"К Новому году мы всегда дарим нашим людям какой-то подарок. И чем лучше он, чем богаче выглядит, тем более довольны наши люди. Я приехал для того, чтобы не только от своего имени, но и от вашего поздравить наших людей, особенно минчан, гостей столицы, - сказал Александр Лукашенко. - Сразу хочу сказать, чтобы вы не зазнавались, я предупредил мэра Минска и ваше руководство: делайте правильно, хорошо, без всяких излишеств. Не надо под землю загонять дворцы. Лучше мы сделаем станции достойно, попроще, но больше. Больше построим километров".
Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время метрополитен ежедневно перевозит около трети населения Минска - это более 700 тыс. пассажиров. "Надо стремиться к половине. Минск должен быть хорошим, доступным, красивым городом, настоящей столицей нашей страны. Все поражаются. Прежде всего, как мне говорят, чистотой нашего метро. Так должно быть. Метро - бренд столицы, лицо. Поэтому должна быть чистота", - сказал он.
"Но я сказал, что я сделал замечание мэру Минска и вашим начальникам в том, что мы строим неплохо, но медленно", - отметил глава государства. Он рассчитывает, что с поступлением на вооружение метростроевцев новой проходческой машины темпы удвоятся.
Александр Лукашенко поздравил с наступающим Новым годом присутствовавших на церемонии работников метрополитена и метростроевцев, пожелал здоровья им, а также их родным и близким, особенно детям.
Руководители минского метрополитена и "Минскметростроя" Алексей Шилов и Василий Косовец поблагодарили Александра Лукашенко за многолетнюю поддержку развития метро. "Мы, работники метро, сделаем все для комфорта и безопасности наших пассажиров", - заверил директор метрополитена.
На церемонии также выступил ветеран метрополитена Иван Овсяник - первый машинист столичной подземки. От имени коллектива он вручил главе государства памятный подарок - книгу, изданную к 40-летию со дня пуска минского метрополитена.
"На ветерана не тянет. Он сам еще может прекрасно управлять такими красивыми и мощными поездами", - заметил Александр Лукашенко.
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