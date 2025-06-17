Лукашенко предложил на дачных участках высаживать по две борозенки картофеля

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выездного совещания-семинара по сельскохозяйственной тематике в Минском районе остановился на вопросах наличия картофеля в продаже, пишет sputnik.by.

Президент прямо ответил тем, кто излишне ноет по этому поводу, акцентировав внимание на необходимости приучения к труду современной молодежи.

В частности, Лукашенко указал на то, что нынешняя молодежь не будет работать так, как предыдущие поколения.

"Это другая молодежь. Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет, она растет в поле", - пояснил белорусский лидер.

Он также обратил внимание на то, что "у нас ноют - начиная от деревни до районного центра и городов - люди, которые имеют свои дачи".

"Что вы ноете, что вы воете? У нас хватает семян. Ну так вы две борозенки для себя посадите, чтобы два мешка картошки наросло. Высаживайте на этом клочке земли или в деревнях. В деревне же не обрабатывают участки", - сказал Президент.

Два участка под картошкой

При этом Лукашенко поинтересовался у заместителя управделами Президента Николая Шерстнева, сажает ли он картофель, на что тот ответил, что делает это каждый год.

Подчеркнув, что даже чиновник такого высокого уровня сажает самостоятельно картошку, глава государства отметил, что обычному человеку, у которого детки маленькие, картошка почему-то не нужна.

Президент также рассказал, что у него лично два участка под картошкой.

"Хотите посмотреть - пожалуйста, хоть сейчас. Вчера я посмотрел и один, и второй участок, картошка - заглядишься. Академия наук передала семена, я проверяю, что это за семена. Всех обеспечу картофелем, стоящих здесь точно", - заявил Лукашенко.

По мнению главы государства, не нужно ходить и ныть, что чего-то не хватает, потому что "для того, чтобы что-то иметь, надо погорбатиться".

Но молодежь, к этому не привыкла, еще раз подчеркнул он.