Глава государства Александр Лукашенко предложил Пакистану поставлять свою продукцию в Европу через Беларусь. Об этом Президент заявил журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает БЕЛТА.

Беларусь, по словам Президента, будет рада видеть на своем рынке больше продукции из Пакистана. Это могут быть, например, рис и мандарины, фармацевтическая и текстильная продукция, спортивные товары, одежда и обувь.

"Мы также готовы сотрудничать с Пакистаном в плане поставок вашей продукции на европейский рынок. По крайней мере, европейцы с удовольствием купят вашу продукцию. Они же санкции против вас не вводили. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь Беларусью, которая находится в центре Европы, для того чтобы продвигать свою продукцию на Запад", - предложил Александр Лукашенко, обращаясь к пакистанским представителям.