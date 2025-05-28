Лукашенко предложил перейти на пеллеты в отоплении теплиц

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает фермерам переходить в отоплении теплиц на пеллеты. Об этом он сказал, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что в обзоре СМИ прочитал статью, в которой речь шла о выращивании огурцов в теплицах на юге Беларуси: "Как эти бедолаги (фермеры - прим. ред.), особенно у тебя на Полесье, топят печки по ночам для того, чтобы в парниках в теплицах получить продукцию. Дрова каждые 40 минут там подбрасывать и прочее".

"Я подумал: а пеллеты. Мы же на неделю их загружаем (в котел - прим. ред.). Печку эту поставил - котел - на неделю засыпал или на 10 дней и забыл. Пришел, посмотрел температуру…" - отметил глава государства.

Петр Пархомчик заметил, что температуру можно даже регулировать со смартфона.