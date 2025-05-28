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Лукашенко предложил перейти на пеллеты в отоплении теплиц
Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает фермерам переходить в отоплении теплиц на пеллеты. Об этом он сказал, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко рассказал, что в обзоре СМИ прочитал статью, в которой речь шла о выращивании огурцов в теплицах на юге Беларуси: "Как эти бедолаги (фермеры - прим. ред.), особенно у тебя на Полесье, топят печки по ночам для того, чтобы в парниках в теплицах получить продукцию. Дрова каждые 40 минут там подбрасывать и прочее".
"Я подумал: а пеллеты. Мы же на неделю их загружаем (в котел - прим. ред.). Печку эту поставил - котел - на неделю засыпал или на 10 дней и забыл. Пришел, посмотрел температуру…" - отметил глава государства.
Петр Пархомчик заметил, что температуру можно даже регулировать со смартфона.
"Даже если и без, какой фермер не зайдет не посмотрит? Надо попробовать. Вот маленький котел поставить на тепличку. А может, и на две. Там же от одного котла можно подключить отопление и на две, и на три, и на большую теплицу. Надо попробовать. И нашим фермерам из Пинского района, других предложить этот вариант. Может, даже где-то кредитами помочь, чтобы они развернулись", - поручил Александр Лукашенко.