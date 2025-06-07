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Лукашенко предложил поставить в Минске памятник Си Цзиньпину
Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июня на церемонии торжественного открытия Национального футбольного стадиона предложил поставить в Минске памятник Председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает БЕЛТА.
"Однажды в Пекине, ведя переговоры со своим старым, но очень надежным другом - Председателем КНР Си Цзиньпином, я начал этот разговор. И он так по-китайски (китайцы - люди очень спокойные, взвешенные) в конце того, как я поделился мыслями, сказал: мы подумаем", - рассказал белорусский лидер.
Во время очередного визита главы государства в Китай Си Цзиньпин неожиданно продемонстрировал ему два макета - бассейна международного уровня и футбольного стадиона. Председатель КНР тогда заявил, что строительство этих объектов будет подарком для белорусского народа.
"Я сразу не поверил, хорошо зная Китай, китайцев. Но потом подумал: китайцы просто так зря ничего не говорят. А тем более первое лицо. Вот с этого все началось", - заявил Александр Лукашенко.
Стадион был построен относительно быстро. Появился в белорусской столице и новый бассейн международного класса. "Полностью подарок китайского народа. Там нет белорусских денег", - заметил Президент.
"Мы официально открываем величайший "памятник". Я сказал на входе (возле стадиона установлена скульптурная композиция, изображающая футболистов Беларуси и Китая. - Прим. ред.): впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину. Потому что только благодаря ему китайцы за свой счет построили этот стадион. Как сказал министр, таких мало в Европе", - подчеркнул Александр Лукашенко.