Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Астане приняли декларацию и подписали более десятка документов

Безопасность Евразии. Роль ОДКБ в обеспечении мира и стабильности в нашем общем пространстве. Этим ключевым вопросам посвятили саммит организации в Астане. Позицию Беларуси и важнейшие инициативы озвучил Президент. Александр Лукашенко назвал задачи для формирования новой архитектуры евразийской безопасности и укрепления самой ОДКБ.

Они в том числе поспособствуют сплоченности государств-участников, а значит повысят имидж организации. Нужно думать и на перспективу.

Практически, с каждым днем появляются новые виды вооружения. А значит необходим общий механизм, чтобы обеспечить контроль за смертоносными типами оружия.

ОДКБ стоит усиливать и международное взаимодействие. Александр Лукашенко предложил провести в Беларуси большую встречу региональных организаций Евразии. Мнения экспертов о ключевых заявлениях и предложениях.

Саммит ОДКБ в Астане

В Астану Президент Беларуси прилетел из охваченного протестами Пакистана. Страны, у которой помимо внутренних вопросов, непростые отношения с Индией. Впрочем, а где спокойно?! Достаточно взглянуть на карту мира - десятки тлеющих конфликтов. И это уже не просто разговоры и запугивания о том, что мир на пороге третьей мировой.

ОДКБ - организация, которая уделяет огромное внимание миротворческой деятельности. За это так настороженно к ней относятся на Западе. Наша сплоченность для них как угроза. И так на радость "минус один". Армения заморозила участие в работе организации. Хотя это никак не влияет на принятие решений остальными участниками и в целом на работу ОДКБ.

Пашинян не приехал на саммит ОДКБ в Астану

Пашинян вчера был на заседании правительства. В Instagram выходил "себяшкой". Обязал живьем исполнять гимн на мероприятиях с его участием и ездить на зимней резине. А днями ранее встречался с Дудой. В общем все понятно.

Лукашенко об отсутствии на саммите ОДКБ Армении

"Наши армянские коллеги не участвуют в заседании. Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу организацию", - сказал белорусский лидер в своем выступлении.

Эксперты о выпадах Армении

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал Отечества":

"Как недавно докладывал начальник службы внешней разведки, очередной целью гегемона является Армения, которая и так сейчас находится в непростом состоянии. Выбор между ОДКБ и дружбой с блоком НАТО, правительство этой республики пытается быть толерантным ко всему происходящему и выбрать наилучшее. Но такая многовекторная игра приводит к тому, что никто не спрашивает их мнения, у них просто меняют власть на ту, которая будет полностью подконтрольна гегемону. Далее эта территория превращается в антирусскую территорию, с которой будет исходить угроза не только России, но и другим странам ОДКБ".

Ситуация вокруг стран - участниц ОДКБ

Обстановка вокруг государств - участников ОДКБ взрывоопасная. Масштабная милитаризация и учения НАТО вблизи наших границ. Украина - уже не просто пичканье оружием, а разговоры о передаче ей ядерного. Атака дронов, агрессивная политика Запада, санкции и разрыв правовых отношений.

Лукашенко о НАТОфикации Европы и мира в целом

"Стремительно набирает обороты гонка вооружений. Продолжает милитаризироваться Восточноевропейский регион, особенно Польша. Идет НАТОфикация Европы и мира в целом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он констатировал разрастание военных конфликтов и очагов напряженности во многих регионах мира.

"Цепляясь за ускользающее доминирование, Запад все больше разговаривает на языке оружия, закрывая глаза на угрозы ядерного противостояния, чреватого уничтожением всей планеты", - сказал Президент Беларуси.

Беларусь - форпост безопасности для стран ОДКБ

Николай Бордюжа, Генеральный секретарь ОДКБ (2003-2016 гг.):

"Во всей этой геополитике на первом месте как форпост - Беларусь, потому что именно Беларусь непосредственно граничит с государствами, которые сегодня ведут агрессивную политику. И здесь, во-первых, нужна выдержка. Во-вторых, я считаю, что Александр Григорьевич в этом плане идеально себя ведет. Ни в коем случае не поддаваться этим угрозам, этим провокациям, а вести свою линию, быть абсолютно независимым, быть готовым к тому, чтобы отразить".

Не прекращаются вбросы от наших соседей и попытки нивелировать статус ОДКБ.

Но достаточно вспомнить, как после Нового года в 2022-м полыхала Астана. Беларуси в том числе пришлось отправлять туда миротворческий контингент. Вспыхнет где-то и дальше по цепочке. У кого еще могут быть какие вопросы, зачем ОДКБ?!

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

"В условиях современных вызовов ОДКБ неизменно демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта безопасности для всех стран-участниц. Наши согласованные действия, взаимное доверие и поддержка укрепляют коллективную способность решать самые сложные и масштабные задачи".

Какие вызовы стоят перед ОДКБ?

Президенты обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе.

Путин говорил с коллегами по ОДКБ о новых российских видах вооружения и ситуации в зоне СВО. "Орешников" хватит на всех ATACMS.

Владимир Путин, президент России:

"Несмотря на наши предостережения об опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории были нанесены - по Брянской и Курской областям".

Мощь "Орешника" сопоставима с применением ядерного оружия. Это немного остудило горячие головы.

Лукашенко: Российский "Орешник" оказал сильное воздействие на мировое сообщество

"Я тут старшему брату (речь о президенте России Владимире Путине - прим. ред.) говорю: "Места готовы дислокации. Когда?" - "Подумаем" (ответил Владимир Путин - прим. ред.)".

Служба внешней разведки РФ: Запад планирует задействовать боевиков для дестабилизации ситуации в Беларуси

Мы иллюзий не питаем. Впереди президентские выборы в Беларуси. О готовящихся провокациях заявляли не только наши спецслужбы. Также по данным службы внешней разведки России, Запад планирует задействовать боевиков для дестабилизации ситуации. Но как бы обратного не хотелось некоторым - мир многополярный. И говорить в приказном порядке уже давно не вариант.

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия):

"Разнообразие - сейчас очень важный фрагмент внешнеполитической деятельности, даже геополитики. Потому что мономир, который предлагают западные страны, с его санкционной реальностью, с правилами вместо международных правил, никак не устраивает большинство стран, которые существуют. И надо сказать, что иллюзия о том, что весь мир с западными странами, разбивается именно о такие документы, которые четко дают понять, что есть значительное количество стран (это большинство населения земного шара), которые не хотят жить по этим правилам, хотят вернуться к международному праву и жить спокойно в несанкционированном состоянии".

Лукашенко: Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами, которые сам создает

Понятно, чтобы убрать фокус с внутренних проблем, в ход идут любые методы, в том числе неприкрытый политический шантаж. На деле за имитацией бурной деятельности - конкуренция за рынки и прибыль.

Лукашенко: Искусственный интеллект может погубить человечество

А могли бы вместе решать реальные проблемы: бороться с наркотрафиком, терроризмом и той опасностью, которую представляет искусственный интеллект.

Вольфович: Инициативы Беларуси по безопасности востребованы

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"При обсуждении в широком формате все инициативы, которые белорусская сторона предлагает и продвигает в формате создания новой архитектуры европейской безопасности, Хартии многообразия и многополярности в XXI веке (о чем говорил Александр Григорьевич на Международной конференции по евразийской безопасности), нашли отклик и понимание. Они восприняты очень положительно нашими коллегами практически всех стран. Это их интересует. Сегодня проголосовали за то, чтобы эти инициативы, которые выдвигает Беларусь, продвигать в жизнь и реализовывать на практике".

Лукашенко: ОДКБ должна стать одной из военно-политических опор в Евразии

Наш Президент скажет об ОДКБ как одной из военно-политических опор в Евразии. Нужно усиливать наше взаимодействие в международных организациях, в том числе во влиятельной - Шанхайской. Если надо, мы как всегда готовы предоставить площадку для мирных переговоров.

Александр Лукашенко считает необходимым усилить взаимодействие международных организаций, работающих на евразийском пространстве. "В этой связи предлагаю проработать вопрос об организации встречи высших должностных лиц региональных организаций АСЕАН, ОДКБ, ШОС, СНГ, СВМДА, Совета сотрудничества стран Персидского залива", - сказал он.

Президент отметил, что уже имеется апробированный механизм регулярных встреч руководства ОДКБ, СНГ и ШОС. "Почему не попытаться расширить этот формат с целью обмена уникальным межрегиональным опытом?" - предложил Александр Лукашенко.

Факт Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Астане приняли декларацию и подписали более десятка документов

Лидеры стран ОДКБ по итогам саммита в Астане приняли декларацию и подписали более десятка документов, в том числе утверждена межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы. Определились и с планом мероприятий по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной. А председательство в ОДКБ переходит к Кыргызстану.