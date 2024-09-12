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Лукашенко предложил сообща восстанавливать леса после урагана
Александр Лукашенко 12 октября на торжественной церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке "Дожинки-2024" в городском поселке Корма призвал белорусов толокой восстановить поврежденные леса, пишет БЕЛТА.
"Жизнь не дает нам возможности почивать на лаврах. Например, вспомните недавний июльский ураган. Основной удар стихии пришелся на Гомельщину. Сильно пострадали в том числе и леса. Их надо восстановить. И я вчера предложил это сделать сообща", - сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что лес - это жизнь. "Давайте проведем акцию и высадим новые деревья на поврежденных участках. Сделаем это вместе, толокой, как всегда это было в Беларуси", - призвал глава государства.
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