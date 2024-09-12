Лукашенко предложил сообща восстанавливать леса после урагана

Фото: belta.by

Александр Лукашенко 12 октября на торжественной церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке "Дожинки-2024" в городском поселке Корма призвал белорусов толокой восстановить поврежденные леса, пишет БЕЛТА.

"Жизнь не дает нам возможности почивать на лаврах. Например, вспомните недавний июльский ураган. Основной удар стихии пришелся на Гомельщину. Сильно пострадали в том числе и леса. Их надо восстановить. И я вчера предложил это сделать сообща", - сказал Александр Лукашенко.