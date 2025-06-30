Лукашенко - председателям райисполкомов: Действуйте! Не ждите, что кто-то придет и что-то сделает

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе принятия кадровых решений по кандидатурам новых председателей райисполкомов назвал главные требования со стороны государства по ключевым направлениям деятельности - работе с кадрами, в АПК и по привлечению инвестиций, сообщила БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание руководителей местной вертикали на ключевые направления, которые обязательно должны быть в поле их зрения. Это прежде всего работа с кадрами, укрепление экономического потенциала региона через реализацию инвестпроектов и, конечно, эффективная работа агропромышленного комплекса. Причем по всем обозначенным сферам управленческие решения должны быть своевременными и выверенными, потребовал Президент.

"Действуйте! Не сидите и не ждите, что кто-то придет и что-то сделает. Как только мы увидим, что вы разделись и работаете с утра до вечера, ведете за собой людей и у вас хоть немножко что-то получается, мы будем вам помогать и вас поддерживать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Какой смысл помогать и поддерживать людей, которые ни черта не делают, а если делают, то у них ничего не получается? Это еще хуже: делают, деньги тратят, а результата нет".