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Лукашенко - председателям райисполкомов: Действуйте! Не ждите, что кто-то придет и что-то сделает
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе принятия кадровых решений по кандидатурам новых председателей райисполкомов назвал главные требования со стороны государства по ключевым направлениям деятельности - работе с кадрами, в АПК и по привлечению инвестиций, сообщила БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание руководителей местной вертикали на ключевые направления, которые обязательно должны быть в поле их зрения. Это прежде всего работа с кадрами, укрепление экономического потенциала региона через реализацию инвестпроектов и, конечно, эффективная работа агропромышленного комплекса. Причем по всем обозначенным сферам управленческие решения должны быть своевременными и выверенными, потребовал Президент.
"Действуйте! Не сидите и не ждите, что кто-то придет и что-то сделает. Как только мы увидим, что вы разделись и работаете с утра до вечера, ведете за собой людей и у вас хоть немножко что-то получается, мы будем вам помогать и вас поддерживать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Какой смысл помогать и поддерживать людей, которые ни черта не делают, а если делают, то у них ничего не получается? Это еще хуже: делают, деньги тратят, а результата нет".
"Поэтому, мужики, еще раз повторяю: действуйте. Сегодня ситуация такая, что нам надо действовать, если даже не получится, люди это оценят. Люди увидят, что ну да, ну не получилось. По разным причинам же, объективно не получается. Они нам простят эти недоработки и ошибки. Но если мы ничего делать не будем, люди нам этого не простят. Поэтому - только вперед!" - заявил глава государства.