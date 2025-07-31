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Лукашенко предупредил, что спрос за экспорт будет очень серьезный

Лукашенко предупредил, что спрос за экспорт будет очень серьезный

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что спрос за экспорт будет очень серьезный, и ждет прорыва в работе по данному направлению. Об этом глава государства заявил на совещании с белорусскими послами, информирует БЕЛТА.

Реагируя на доклад министра промышленности Андрея Кузнецова, глава государства уточнил, с какими показателями по экспорту отрасль сработает в 2025 году. "Вы по экспорту до 100 % недотягиваете?" - спросил он.

"Да, видим в районе 92-93 % (к уровню 2024 года) по итогам года. Работу сейчас ведем", - подтвердил руководитель ведомства.

"Я предупреждал нынешнего премьер-министра несколько раз об этом и вас предупреждаю: спрос будет жесточайший по экспорту прежде всего. А не дай бог вы создадите проблему на предприятиях здесь (а это же гигантские предприятия - "Гомсельмаш", МТЗ и так далее) - пеняйте сами на себя. Поэтому вместе с премьер-министром вы отвечаете сегодня за прорыв на этом фронте", - предупредил Александр Лукашенко.

экспортАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси