Лукашенко прибыл на саммит ОДКБ

Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Астане приехал на саммит Организации Договора о коллективной безопасности, пишет БЕЛТА.

Мероприятие проводится во Дворце Независимости. На входе Александра Лукашенко приветствовал хозяин саммита - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В 2024 году Казахстан председательствует в ОДКБ.

Всего в саммите примут участие пять глав государств - членов ОДКБ. Кроме Президента Беларуси, это президенты Казахстана, России, Таджикистана и Кыргызстана.

В состав ОДКБ также входит Армения, однако ранее премьер-министр этой страны Никол Пашинян заявлял о заморозке участия в работе организации.

На днях российские СМИ со ссылкой на постпреда России при ОДКБ Виктора Васильева сообщали, что Ереван, несмотря на свое отсутствие, не возражает против принятия запланированных документов на заседаниях.

На саммите в Астане лидеры стран обменяются мнениями о международной и региональной ситуации, ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ, обсудят итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности. Отвечая на вопрос журналистов об отсутствии на саммите армянской стороны и возможном влиянии этого факта на эффективность совместной работы, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал: "Позиция армянской стороны не противоречит процедуре принятия документов. Грустно, что одного из членов ОДКБ сегодня не будет на заседаниях., но я думаю, что на общий формат мероприятия, на те документы, которые сегодня будут рассматриваться, это существенным образом не повлияет".

В повестке дня саммита около полутора десятков пунктов. По итогам заседания планируется принять Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ожидается также принятие документов, нацеленных на укрепление союзнических отношений, повышение боеспособности Коллективных сил, совершенствование механизмов кризисного реагирования. Планируется, что лидеры стран утвердят целевую межгосударственную программу ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

Лидеры стран также примут заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и утвердят соответствующий план мероприятий.

Часть пунктов повестки дня касаются организационных моментов работы ОДКБ, вопросов финансирования деятельности организации. Ожидается, что в 2025 году председательство в ОДКБ перейдет Кыргызстану.