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Лукашенко прибыл на военный парад в честь 80-летия Великой Победы в Минске
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который проводится 9 мая в Минске, пишет БЕЛТА.
Местом проведения парада традиционно стала площадка у обелиска "Минск - город-герой".
Парад проводится в составе воздушного эшелона, пешей и механизированной колонн. Воздушный эшелон будет состоять почти из четырех десятков самолетов и вертолетов. В составе пешей колонны примут участие 33 парадных расчета и 5 знаменных групп. Участниками парада также стали военнослужащие из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
В составе механизированной колонны примут участие 25 парадных расчетов, это около 270 образцов техники.