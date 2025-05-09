Лукашенко прибыл на военный парад в честь 80-летия Великой Победы в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который проводится 9 мая в Минске, пишет БЕЛТА.

Парад проводится в составе воздушного эшелона, пешей и механизированной колонн. Воздушный эшелон будет состоять почти из четырех десятков самолетов и вертолетов. В составе пешей колонны примут участие 33 парадных расчета и 5 знаменных групп. Участниками парада также стали военнослужащие из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.