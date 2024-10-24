Лукашенко примет участие в саммите БРИКС в формате "аутрич/плюс"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в Казани прибыл на саммит БРИКС в формате "аутрич/плюс", сообщает БЕЛТА.

Накануне Александр Лукашенко на площадке саммита провел ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран (Венесуэла, Лаос и Эфиопия) и дал несколько интервью средствам массовой информации (ВВС, ВГТРК и китайский телеканал CGTN).

Стоит отметить, что вышеупомянутыми странами круг международных контактов Президента в первый день работы на саммите не ограничился. Большая часть общения с зарубежными коллегами проходила в кулуарах, "на ногах", в том числе во время состоявшегося вечером торжественного приема для участников саммита.

Фото БЕЛТА

Всего на форум собрались представители руководства более четырех десятков государств и международных организаций.

"БРИКС аутрич" - региональный формат, предполагающий привлечение к деятельности БРИКС соседей по региону государства, председательствующего в объединении. Данный формат запущен южноафриканским председательством в 2013 году.

"БРИКС плюс" - более глобальный формат, позволяющий привлекать к работе другие страны. В 2017 году Китай заложил основу формата "БРИКС плюс", выступив с инициативой формирования "круга друзей", которые бы взаимодействовали с БРИКС в постоянном режиме.

Данные форматы нацелены на привлечение развивающихся стран-единомышленников к работе объединения в целях решения стоящих на повестке дня общих проблем и задач.

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Как отметил накануне в ходе торжественного приема Президент России Владимир Путин, расширенный формат "БРИКС аутрич/плюс" хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого общения членов объединения с дружественными странами. "Мы вместе рассмотрим волнующие мировое сообщество вопросы. Это и устойчивое развитие, искоренение бедности. Это и мирное урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом и трансграничной преступностью. Адаптация к изменению климата, стабильность цепочек поставок, обмен технологиями и знаниями в самом широком смысле этого слова", - перечислил Владимир Путин повестку заседания.

Он подчеркнул, что эти темы напрямую влияют на жизнь граждан стран - участниц форума. Соответственно, необходимы и коллективные действия по этим направлениям.