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Лукашенко принял кадровые решения по формированию экономического блока правительства
Президент Беларуси Александр Лукашенко сформировал экономический блок правительства страны, пишет БЕЛТА.
Как отметил глава государства, нынешний состав можно назвать "новым старым". Ведь многие из него были назначены и работали до выборов, чтобы избиратели заранее понимали, с кем Президент будет работать.
Экономический блок правительства возглавил первый вице-премьер Николай Снопков.
"Еще раз хочу обозначить особенность работы будущего правительства, на которой буду настаивать. Эта особенность заключается в том, что значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра. Председатель правительства у нас - председатель, он организовывает работу правительства, ведет заседания правительства, но ни в коем случае не принимает каких-то единоличных решений и не довлеет над членами правительства, прежде всего над вице-премьерами", - подчеркнул Александр Лукашенко.