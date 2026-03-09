3.72 BYN
Лукашенко принял с докладом главу МИД по итогам его визитов в Того и Гану
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова по итогам его визитов в страны Африки - Того и Гану. Речь в целом шла о развитии сотрудничества со странами Африканского континента, сообщает БЕЛТА.
"Африка - это будущее. Наверное, ты это понимаешь больше, чем кто-либо в нашей стране. Поэтому вот последняя твоя командировка. И кратко, мы об этом еще будем говорить, что удалось нам достичь в Африке и какие направления с какими странами мы готовы сегодня развивать. Но, самое главное, надо помнить, что мы ж не империя, мы ж не американцы, что мы охватим весь континент. Надо иметь опорные точки, с которых мы будем работать в интересующих нас странах. Это главное", - заявил белорусский лидер.
"Я часто привожу Оман (в качестве примера. - Прим. БЕЛТА). С территории Омана можно работать на всю Восточную Африку. Тем более у них связи там с былых времен остались хорошие. Они умеют торговать, с ними надо сотрудничать, инвестировать они будут. Тем более при нынешней ситуации, когда этот доллар уже никому не нужен. Они же понимают, к чему это ведет. Вкладываются прилично, тратят деньги", - добавил Александр Лукашенко.