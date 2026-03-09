Лукашенко принял с докладом главу МИД по итогам его визитов в Того и Гану

"Африка - это будущее. Наверное, ты это понимаешь больше, чем кто-либо в нашей стране. Поэтому вот последняя твоя командировка. И кратко, мы об этом еще будем говорить, что удалось нам достичь в Африке и какие направления с какими странами мы готовы сегодня развивать. Но, самое главное, надо помнить, что мы ж не империя, мы ж не американцы, что мы охватим весь континент. Надо иметь опорные точки, с которых мы будем работать в интересующих нас странах. Это главное", - заявил белорусский лидер.