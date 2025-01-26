Лукашенко признался, что хотел бы разместить "Орешник" ближе к Смоленску

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Президент Беларуси Александр Лукашенко после получения российского ракетного комплекса "Орешник" рассчитывает разместить его на территории страны ближе к Смоленску. Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске, сообщает БЕЛТА.
"Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас (России. - Прим. БЕЛТА). Тем более, это же общее оружие. Но я не говорю, что под Смоленском. Я просто сейчас так думаю", - сказал глава государства.