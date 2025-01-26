Лукашенко признался, что хотел бы разместить "Орешник" ближе к Смоленску

"Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас (России. - Прим. БЕЛТА). Тем более, это же общее оружие. Но я не говорю, что под Смоленском. Я просто сейчас так думаю", - сказал глава государства.