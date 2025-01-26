RU
BY
ENG

3.41 RUB

3.42 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко призвал Польшу жить дружно: Давайте торговать, давайте сотрудничать

Изображение

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Польшу покупать не танки, а трактора. Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске, сообщает БЕЛТА.

"Я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Поверьте, в Беларуси никогда больше не будет Президента другого, который бы так хотел добрых отношений с поляками. Ну почему вас этот "гонар" польский одолел? Почему вы к нам так относитесь? Никого не слушайте, что мы или Россия хотим на вас напасть. У нас нет никакой необходимости на вас нападать или против вас вести войну", - подчеркнул белорусский лидер.

"Прекратите покупать танки. Трактора покупайте, - призвал Александр Лукашенко. - Давайте землю пахать, давайте торговать, давайте сотрудничать вместе. Давайте жить дружно!"

ПрезидентАлександр Лукашенко