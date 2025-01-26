Лукашенко призвал Польшу жить дружно: Давайте торговать, давайте сотрудничать

"Я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Поверьте, в Беларуси никогда больше не будет Президента другого, который бы так хотел добрых отношений с поляками. Ну почему вас этот "гонар" польский одолел? Почему вы к нам так относитесь? Никого не слушайте, что мы или Россия хотим на вас напасть. У нас нет никакой необходимости на вас нападать или против вас вести войну", - подчеркнул белорусский лидер.