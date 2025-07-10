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Лукашенко призвал сохранить свои самобытность, культуру и традиции в век глобальных перемен
Автор:Редакция news.by
Лукашенко призвал сохранить свои самобытность, культуру и традиции в век глобальных переменnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3ad8dcc-ba76-4e20-8b54-84a9d9c17d07/conversions/073191b8-ccc9-4743-93e3-20bd597e0d72-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3ad8dcc-ba76-4e20-8b54-84a9d9c17d07/conversions/073191b8-ccc9-4743-93e3-20bd597e0d72-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3ad8dcc-ba76-4e20-8b54-84a9d9c17d07/conversions/073191b8-ccc9-4743-93e3-20bd597e0d72-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3ad8dcc-ba76-4e20-8b54-84a9d9c17d07/conversions/073191b8-ccc9-4743-93e3-20bd597e0d72-xl-___webp_1920.webp 1920w
В век глобальных перемен Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал сохранить самобытность, культуру и традиции. На это он обратил внимание 10 июля на церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает БЕЛТА.
"Мы живем в век глобальнейших перемен. Возможно, самых больших за всю историю человечества. Каким будет мир завтра, мы сказать не можем. И это самая большая проблема. Но точно знаем, что в этом водовороте обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традиции. Сохранить всем странам и народам", - заявил Александр Лукашенко.