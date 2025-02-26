Лукашенко призывает не искать виновных в украинском конфликте, а двигаться к миру

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает на нынешнем этапе не искать виновных в украинском конфликте, а двигаться к миру. Об этом он заявил в интервью известному блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас все мы и особенно вы, представители СМИ, погружены в поиск причин. Ищите, кто виноват в развязывании этого конфликта. Я исхожу с других позиций. Мы потом найдем, кто виноват. Никто от ответственности не уйдет. Мы подробно обсудим и разберемся в причинах этого. Сегодня в повестке дня не этот вопрос", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко в этом плане отметил позицию нынешней администрации США: "Только благодаря этой администрации так остро встал вопрос прекращения войны. Но об этом я говорил еще когда шли здесь переговоры, Минские соглашения".

Президент напомнил - еще с 2014 года, с момента начала конфликта, говорил, что без Соединенных Штатов этот вопрос не решить, что все будет зависеть от той позиции, которую займут США и их ближайшие союзники. "Посмотрите, так и случилось. Разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы Соединенные Штаты, Англия и другие страны Запада не поддерживали эту войну, поставляя Украине оружие? Не было бы этого конфликта. Но кому-то эта война нужна была. И только с приходом к власти Дональда Трампа вопрос был поставлен ребром - остановить войну. И он прямо сказал, что он может сделать и что будет, если война не будет остановлена. Правильно сказал", - заявил белорусский лидер.

"Это сегодня главное, а не поиск виновных. Ну, давайте будем искать виновных еще два года, пока еще миллион человек с обеих сторон не погибнет. Это нам надо? Нет. Надо остановить конфликт. Надо сделать так, чтобы на первом этапе перестали стрелять друг в друга. Ведь стреляют друг в друга родные братья. Это родные люди. Украинцы, россияне - это родные люди", - подчеркнул глава белорусского государства.