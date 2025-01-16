Лукашенко проинспектирует выполнение поручений по развитию бывших площадей мотовелозавода

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января посетит площадку ООО "Минский городской технопарк", сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о ходе реконструкции площадки Минского городского технопарка, он ознакомится с выставкой продукции его резидентов.

Планируется, что Александр Лукашенко посетит производственные площадки нескольких предприятий, в том числе ООО "МотоВелоЗавод", пообщается с представителями трудовых коллективов Минского городского технопарка.

О том, как развивать незадействованные площади, где еще с советских времен располагался мотовелозавод, речь шла и в марте 2021 года. Во времена СССР это было большое предприятие, которое работало на весь Союз и не только, производя на месте всю гамму комплектующих. С учетом нынешних реалий большинство площадей оказалось невостребованным, и нужно было что-то с ними делать. Президенту даже предлагали зачистить площадку и построить там жилье. Место действительно привлекательное - недалеко от центра столицы.

Но Александр Лукашенко принял иное решение - провести реконструкцию и разместить на пустующих площадях технопарк. "Надо сделать по-государственному, по-народному. Надо по-хозяйски подойти к этой территории. Это золотое дно. Но никакого жилья. Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство, - подчеркнул глава государства. - Надо сделать образцовый технопарк и по его образцу развивать в других городах и местах".

"В центе города мы сохраним эту площадку как производственную, но чистую. Здесь не будет ни литья, никаких нефтепродуктов, это будет чистая площадка. И вторая особенность этой площадки технопарка будет заключаться в том, что это будет исключительно производство", - заявил Президент в марте 2021 года.

Минскому городскому технопарку был передан земельный участок на Партизанском проспекте площадью 27,6 га, на котором располагалось 60 отдельно стоящих зданий и сооружений общей площадью 160 тыс. кв. м. Из них использовалось лишь около 60 %. Износ зданий и инженерных сетей составлял от 40 % до 100 %.

Для проведения реконструкции площадки было предусмотрено 28 очередей, в настоящее время по 12 очередям выполняются строительно-монтажные работы. На реконструированных объектах соблюдена концепция исторической застройки Партизанского проспекта в новом облике. После выполнения проекта общая площадь 22 вновь возведенных и реконструированных зданий (17 реконструированных и 5 новых зданий) составит 186 тыс. кв. м. При этом доля производственных и вспомогательных площадей превысит 60 %.

В настоящее время на площадке осуществляют производственную и иную деятельность 68 арендаторов и 26 резидентов технопарка на площади 79,9 тыс. кв. м, а уже в 2025 году на территории технопаркового комплекса предприятиям будет предоставлено для размещения порядка 126 тыс. кв. м.

После полного завершения работ на Партизанском проспекте планируется разместить 140 предприятий, в том числе 40 резидентов технопарка.

В прошлый раз Александр Лукашенко посещал эту площадку в августе 2022 года. Тогда были даны поручения, чтобы более активно вести реконструкцию, строительные работы и вовлекать неиспользуемые территории и помещения в оборот, предоставляя их в аренду для производителей. "Мы должны строить по-современному. Не кирпичную кладку в полметра, а самые современные стеновые панели, - требовал глава государства. - Надо быстро это все делать".

Отдельное внимание было обращено на сохранение исторического облика здания на Партизанском проспекте, которое формирует здешний архитектурный ансамбль.

Тогда же Президент посетил и мотовелозавод, поручив поработать над большей локализацией производства.

В нынешнем году предприятие отметит 80-летие торговых марок "МИНСК" и "АИСТ". На переданных площадях после реконструкции в апреле 2024 года введен в эксплуатацию цех металлоконструкций, сборочный цех, складской комплекс. С июля заработал новый цех покраски. По итогам 11 месяцев 2024 года предприятие сработало с чистой прибылью, обеспечивая прирост заработной платы. Доля экспорта в общем объеме реализации превысила 35 %. Проведена работа по повышению уровня локализации производства.