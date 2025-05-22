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Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве 5 районов, Могилевской области и Бобруйска
Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве 5 районов, Могилевской области и Бобруйскаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2619e47-d688-4491-9606-8ee047b740cf/conversions/198b0d61-488b-4516-b1f8-8845708dcfd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2619e47-d688-4491-9606-8ee047b740cf/conversions/198b0d61-488b-4516-b1f8-8845708dcfd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2619e47-d688-4491-9606-8ee047b740cf/conversions/198b0d61-488b-4516-b1f8-8845708dcfd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2619e47-d688-4491-9606-8ee047b740cf/conversions/198b0d61-488b-4516-b1f8-8845708dcfd5-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, дал согласие на назначения в руководстве местной вертикали пяти районов страны, Могилевского облисполкома, Бобруйского горисполкома, а также одного из районов столицы, пишет БЕЛТА.
Председателем Полоцкого райисполкома стал Василий Шилов, Верхнедвинского - Виталий Лавринов, Миорского - Александр Ярохнович, Шарковщинского - Сергей Кашмило, Чериковского - Алексей Жерносеков.
На должность зампредседателя Могилевского облисполкома (вопросы экономики) согласована Елена Прудникова-Кирпиченок, председателя Бобруйского горисполкома - Максим Гурин. Эдуард Томильчик возглавит администрацию Октябрьского района Минска.
Фото president.gov.by