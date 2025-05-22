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Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве 5 районов, Могилевской области и Бобруйска

Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве 5 районов, Могилевской области и Бобруйска

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, дал согласие на назначения в руководстве местной вертикали пяти районов страны, Могилевского облисполкома, Бобруйского горисполкома, а также одного из районов столицы, пишет БЕЛТА.

Председателем Полоцкого райисполкома стал Василий Шилов, Верхнедвинского - Виталий Лавринов, Миорского - Александр Ярохнович, Шарковщинского - Сергей Кашмило, Чериковского - Алексей Жерносеков.

На должность зампредседателя Могилевского облисполкома (вопросы экономики) согласована Елена Прудникова-Кирпиченок, председателя Бобруйского горисполкома - Максим Гурин. Эдуард Томильчик возглавит администрацию Октябрьского района Минска.

Фото president.gov.by

Александр ЛукашенконазначенияПрезидент Беларуси