Лукашенко провел переговоры с губернатором Рязанской области России

О кооперации с одним из центральных регионов России шла речь во Дворце Независимости 16 марта. Рязанская область похожа на Беларусь по компетенциям в промышленной сфере и по точкам роста в аграрной. Президент Беларуси Александр Лукашенко и руководство области видят большой потенциал в развитии новых совместных проектов. Активно идет обсуждение работы в фармацевтике и транспорте, не говоря уже об увеличении объемов товарооборота. Александр Лукашенко ставит конкретные задачи.

Рязанская область - это Центральная Россия. От Москвы всего 2,5 часа на машине, по российским меркам, это недалекий от столицы регион. Известен он своим сельским хозяйством и промышленными кластерами. Здесь во многом помогает география. Плодородные земли, лесостепная зона и ископаемые (известняки, глины, пески) - все это есть в центральной части России.

Во Дворце Независимости губернатор Рязанской области Павел Малков в качестве главы региона в Беларуси был впервые. Общих проектов уже немало: по Рязанской области ездит большое количество белорусской техники - у них работает мультибрендовый дилер. Область активно развивает сельское хозяйство, машиностроение, нефтепереработку. Это закладывает круг взаимных экономических интересов, но базисом для крепких связей служит не только экономика, убежден Президент.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Я хочу, чтобы вы понимали: вы приехали в свой родной город. Мы всегда рады гостям (хотя их гостями не назовешь) из Российской Федерации. Я хочу, чтобы вы были уверены: все, о чем ваша делегация, прибывшая в Минск, договорится с белорусами - промышленниками, аграриями, производителями станков, пассажирской и грузовой техники, - мы выполним в срок. Мы люди обязательные, всегда были таковыми и останемся".

"Я очень рад, что вы сегодня приехали. Тем более, вроде бы и показатели неплохие: за последние пять лет в два раза увеличили наш товарооборот. Мы скоро достигнем 300 млн долларов товарооборота. Но изучая направления сотрудничества с вами, я понял, что только углубляя эти направления, мы можем значительно добавить", - заявил глава государства.

Отметили во Дворце Независимости и уровень подготовки в Рязани военных кадров - Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Считается, что его бойцы - одни из лучших в мире. Готовят военных они для 26 стран мира, учатся там и белорусы.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1144032-3df8-4972-96cf-37a27dab41c4/conversions/038c829b-2ad5-4f95-a2c7-fc5bac4e0b0f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1144032-3df8-4972-96cf-37a27dab41c4/conversions/038c829b-2ad5-4f95-a2c7-fc5bac4e0b0f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1144032-3df8-4972-96cf-37a27dab41c4/conversions/038c829b-2ad5-4f95-a2c7-fc5bac4e0b0f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1144032-3df8-4972-96cf-37a27dab41c4/conversions/038c829b-2ad5-4f95-a2c7-fc5bac4e0b0f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусский лидер обратил внимание на то, что Рязанская область всегда славилась, в том числе, надежными военными кадрами. "Рязанское высшее военное училище всегда очень много наших белорусов заканчивало, и сейчас немало их служит в наших Вооруженных Силах. Такие крепкие люди, которые заботятся об этой самой десантуре, беретах и так далее. Многие части, которые расформировывались после распада Советского Союза, я сохранил в дань уважения этим людям, которые всегда шли впереди", - сказал он.

Президент высказался и об общей истории, обратил внимание, что в Брестской крепости сражались около 180 человек из Рязанской области. "Это героические люди. На территории Беларуси погибли 4,5 тыс. рязанцев, защищая свою тогда землю. Поэтому я и говорю: вы должны чувствовать, что приехали к себе домой", - констатировал глава государства.

Сейчас Беларусь и Рязанская область планомерно наращивают торговлю. За последнюю пятилетку она выросла почти вдвое. Партнеры рассчитывают найти новые точки роста взаимного товарооборота. Александр Лукашенко призвал гостей особенно присмотреться к станкостроению. В Рязанской области работает несколько профильных промышленных кластеров, но сотрудничать готовы в разных сферах.

Переговоры с губернатором Рязанской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d697a85c-737b-43d8-80ed-f0c1a381e1e2/conversions/ba81fc20-6a8a-4796-89b7-70d4e711a9d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d697a85c-737b-43d8-80ed-f0c1a381e1e2/conversions/ba81fc20-6a8a-4796-89b7-70d4e711a9d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d697a85c-737b-43d8-80ed-f0c1a381e1e2/conversions/ba81fc20-6a8a-4796-89b7-70d4e711a9d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d697a85c-737b-43d8-80ed-f0c1a381e1e2/conversions/ba81fc20-6a8a-4796-89b7-70d4e711a9d1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Особое внимание обратите на станкостроение, потому что без станков нет ни автомобилей, ничего нет. Мы умеем кое-что делать: и фрезерные, и шлифовальные, и токарные станки, и многое другое оборудование. Посмотрите, убедитесь в том, что мы умеем что-то делать и наметьте для себя то, что мы должны будем вам поставить", - предложил Александр Лукашенко.

Президент указал на компетенции белорусов в строительной сфере и мелиорации, на которую у Рязанской области есть солидные планы. "Так же, как и мы, вы ведете разработки торфяных месторождений. Мы не потеряли эти навыки со времен Советского Союза", - добавил он.

Всего в партнерах у Рязанской области - около сотни стран. На Беларусь приходится пятая часть всей внешней торговли. В Рязани ценят белорусскую мебель и продукты. Губернатор подчеркнул: Беларусь для региона - понятный союзник, а новые вызовы только сближают.

Павел Малков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1e7cca8-1ee6-404c-aac1-53f862ad4bf5/conversions/c1eec9e7-e081-4263-9ff5-e20fa06761b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1e7cca8-1ee6-404c-aac1-53f862ad4bf5/conversions/c1eec9e7-e081-4263-9ff5-e20fa06761b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1e7cca8-1ee6-404c-aac1-53f862ad4bf5/conversions/c1eec9e7-e081-4263-9ff5-e20fa06761b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1e7cca8-1ee6-404c-aac1-53f862ad4bf5/conversions/c1eec9e7-e081-4263-9ff5-e20fa06761b6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Малков, губернатор Рязанской области России:

"У нас уже есть серьезное сотрудничество и взаимодействие по направлению станкостроения, есть и большие планы по дальнейшему его развитию. В фармацевтике, в производстве медицинских изделий мы только на первых этапах, договорились о том, что будем проговаривать и прорабатывать это направление дальше. В Рязанской области начали работать строительные компании из Беларуси. Хочу отметить высочайшее качество проведения работ. Высочайшая репутация строителей из Беларуси и так была известна, а когда видишь это своими глазами, хочется такое взаимодействие расширять".

В бизнес-делегации российского региона 16 предприятий, что говорит об интересе к прямым контактам. На МАЗе обсудили обновление парка региона. Белорусская сторона предложила новые образцы техники и рассказала о кооперации с предприятиями России, в частности с одним из ключевых партнеров на рынке - Ряжским авторемонтным заводом.

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":

"Было разработано шасси для изготовления мусоровозов с колесной формулой 6х2. Ранее такая продукция производилась только европейскими компаниями. Мы освоили этот мусоровоз, применили для его обеспечения маневренности в городских условиях заднюю подруливающую ось. Данный продукт будет импортозамещающим и заменит выбывающую технику европейских брендов на рынке Российской Федерации".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7283dc4b-afec-4743-a4a8-4f494be0b0f0/conversions/fc03f2da-1b81-4384-83c2-20dff0d8f143-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7283dc4b-afec-4743-a4a8-4f494be0b0f0/conversions/fc03f2da-1b81-4384-83c2-20dff0d8f143-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7283dc4b-afec-4743-a4a8-4f494be0b0f0/conversions/fc03f2da-1b81-4384-83c2-20dff0d8f143-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7283dc4b-afec-4743-a4a8-4f494be0b0f0/conversions/fc03f2da-1b81-4384-83c2-20dff0d8f143-xl-___webp_1920.webp 1920w