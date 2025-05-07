Лукашенко провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

В Бисау - одноименной столице африканского государства Гвинея Бисау - сегодня было плюс 34. Поэтому наши плюс 10 - довольно прохладная погода для гостей и президента Умару Сисоку Эмбало, которые прибыли в Минск с рабочим визитом.

Это первый визит в истории двусторонних отношений. До этого лидеры провели короткую встречу в прошлом году в Баку - на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата. Нынешний визит - логичное продолжение договоренностей укреплять контакты между нашими странами.

Чем известна Гвинея-Бисау? Во-первых, месторождениями золота. Во-вторых, запасами нефти и газа. Долгое время африканская страна была португальской колонией. Сейчас выстраивает свою независимость и, конечно, ищут партнеров, которые не будут на нее претендовать.

"Мы хорошо знаем возможности вашего государства, вашей страны, вашего народа. Уверен, что вы изучили наши возможности. Мы к вашим услугам. Знаю, что вы очень нуждаетесь в том, чтобы развить до высочайшего уровня сельское хозяйство. Вы, наверное, хорошо понимаете, что мы способны технологически и технически оказать вам соответствующие поддержку и услуги. На нас в этом плане вы можете рассчитывать", - заверил Александр Лукашенко.

"Знаю, что вы будете посещать ведущие наши предприятия, которые вас интересуют. Мы с большим удовольствием покажем вам новые образцы, которые производим там", - сказал Президент.

"У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы договариваться по всем направлениям, в том числе, если будет вас интересовать, наш военно-промышленный комплекс. Словом, Беларусь для вас открыта", - подчеркнул белорусский лидер.

С учетом того, что в стране остро стоит вопрос продовольственной безопасности, белорусские продукты будут точно кстати. Немаловажный момент: экономика страны серьезно зависит от экспорта главных товаров - тоже продуктов - орехов кешью и рыбы. Внутри африканского государства активно ищут партнеров и для разработки недр. Кроме нефти и газа это еще и бокситы, фосфаты, никель, литий. Интерес к бокситам, как ключевому источнику алюминия, проявляют крупные игроки - Россия, Китай, США и Франция. Белорусы не исключение - готовы договариваться по всем направлениям. Как друзья.

Глава африканского государства в начале встречи отметил, что ему очень приятно находиться в Беларуси. Он рассказал, что осведомлен о стране и ее возможностях в различных сферах, в том числе благодаря нескольким предыдущим встречам с Александром Лукашенко, а также общению, как подчеркнул Умару Сисоку Эмбало, с общими друзьями из России и других стран постсоветского пространства.

"Мы знаем, что Беларусь накопила колоссальный опыт не только в военной сфере, но и в агропромышленном комплексе. Мы хотели бы воспользоваться этим опытом и таким образом открыть своеобразную дверь в будущее, - заявил Президент Гвинеи-Бисау. - Я очень рассчитываю на сотрудничество с Беларусью - нашим давним партнером, с которым мы можем развивать экономические отношения на различных уровнях".

Курс на Африку - один из приоритетов нашей внешней политики. Беларусь придерживается линии на дальнейшее укрепление сотрудничества с государствами Африканского континента. Активизации контактов в последние годы способствовали визиты нашего Президента. Александр Лукашенко убежден - влияние Африки на мировой арене будет лишь возрастать. И Беларуси есть что предложить партнерам для укрепления их экономической независимости. После непродолжительного протокола стороны пообедают, и делегация отправится по маршруту. Поездка рабочая - это значит, почти сразу переговоры на предприятиях. Президент лично проводит гостя.

Первая точка маршрута - МТЗ. Белорусские тракторы уже зарекомендовали себя в Африке. Машинами пользуются в Зимбабве и Нигерии - наш завод заинтересован в расширении партнерства.

Еще один аспект - визовый. Не получать дополнительных документов для въезда в страну - эта опция очень влияет и на межправительственные договоренности, и на деловое сотрудничество. Сегодня же было принято решение об отмене виз для дипломатических, официальных и служебных паспортов между Беларусью и Гвинеей Бисау